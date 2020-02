"Il Verona stoppa la Lazio. L'Inter ringrazia", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso. E' andato in scena ieri sera il recupero della diciassettesima giornata tra Lazio ed Hellas Verona, match rimandato per la Supercoppa Italiana che vedeva impegnati i biancocelesti. La partita si è conclusa sullo 0 a 0, ma non è stata avara di emozioni, tra pali e salvataggi in extremis. Niente sorpasso degli uomini di Inzaghi all'Inter di Antonio Conte, che resta in seconda posizione.