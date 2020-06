La Gazzetta dello Sport: "Immobile, offerta da 135 milioni"

Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport si parla di calciomercato e del futuro di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, tentato da una clamorosa offerta del Newcastle. "Offerta da 135 milioni". Il Newcastle arabo mette sul piatto 55 milioni di euro per la Lazio e 8 netti (16 lordi) per il giocatore, per 5 anni, ancora in attesa del rinnovo del contratto.