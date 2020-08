La Gazzetta dello Sport: "Immobile record, 36 gol come Higuain. Il Napoli cala il tris"

vedi letture

La Lazio termina il campionato con un k.o. al San Paolo, contro un Napoli in versione Champions, ma può sorridere comunque per Ciro Immobile: capocannoniere della Serie A, vincitore della Scarpa d'Oro e record-man insieme a Higuain per reti in un solo campionato di Serie A (36). La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola così: "Immobile record, 36 gol come Higuain. Il Napoli cala il tris. Lite Ringhio-Inzaghi".