La Gazzetta dello Sport in apertura: "Ahi ahi Ibra"

"Ahi ahi Ibra" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolone centrale dedicato al campione svedese del Milan, finito ko nel corso dell'allenamento di ieri. Lesione al polpaccio. stagione a rischio per Zlatan. Gli esami stabiliranno se si tratta di stiramento, strappo o nella peggiore delle ipotesi rottura del tendine d'Achille. Se Ibra non potrà tornare in campo ci sarà una grande occasione per Leao.

La ripartenza - "Il via con i recuperi". Al vaglio le ipotesi per la ripartenza della Serie A. Si potrebbe ripartire il 13-14 giugno con i 4 recuperi della 25ª giornata. "Il 13 giugno 4 partite, il 20 tutte. Scade l'ultimatum alle tv".

La polemica - "Lotito allude al complotto ma la Lazio è prima nelle classifiche dei rigori". Parole e numeri, scrive il quotidiano rosa. Ancora polemiche con il numero uno biancoceleste.

La Bundesliga - In Germania è tempo di partitissime. "Il titolo passa da Borussia-Bayern Monaco". Oggi il Der Klassiker, alle 18.30 su Sky.

L'intervista - Parla Mancosu, calciatore del Lecce. "Lecce, ti salvo con Farias e Babacar". La rivelazione giallorossa ha parlato della stagione attuale e non solo.

Casa dolce casa - "Juve, effetto Allianz: lo stadio fortino porta 2,65 punti di media". L'impianto bianconero portatore sano di felicità per la formazione juventina.

Casa Inter - "Lautaro pronto al lungo addio. Volata finale con tanti dubbi". Si accende la trattativa con il Barcellona: l'attaccante argentino vicino all'addio ai nerazzurri.

Energie fresche - "Alla ricerca delle riserve d'oro". I tecnici della Serie A alla ricerca degli uomini che porteranno energie e punti in vista della ripartenza del campionato. Da Eriksen a Caicedo passando per Muriel e Douglas Costa: i big in panchina possono rivelarsi importanti.