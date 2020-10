La Gazzetta dello Sport in apertura, Ancelotti: "Voto Antonio"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica l'apertura a Carlo Ancelotti. Carletto, ora tecnico dell'Everton, parla in esclusiva alla Rosea, dicendo la sua sullo Scudetto e non solo. "Conte è feroce, l'Inter può spezzare l'egemonia della Juventus, come il mio Everton con il Liverpool. Il Milan ce l'ho nel cuore: che lavoro Maldini e Pioli".

Il caso CR7 - "CR7 caso di stato". Spadafora attacca Cristiano Ronaldo: "Protocollo Covid violato". Agnelli: "Io seguo quello della FIGC". E sulla Juve aggiunge: "Non vedono l'ora che perdiamo".

Derby - "Dove si decide la sfida? Occhio ad Hakimi-Theo e Calhanoglu-Vidal". Intanto lo stadio sarà chiuso ma La Gazzetta dello Sport gioca la sfida con dieci tifosi vip. "Ai fornelli, negli USA, a Ibiza": così dieci tifosi famosi vivranno la partita.