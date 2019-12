La Gazzetta dello Sport in apertura: "ArrIbra"

"ArrIbra": La Gazzetta dello Sport apre con un gioco di parole dedicato al ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel campionato italiano. Lo svedese, a 38 anni, ha detto di sì ai rossoneri. Accordo di 6 mesi a 3 milioni di euro, allungabile per altri 12. Il giocatore a Milano a inizio anno. E' fermo da novembre, dopo aver chiuso il campionato americano con i Galaxy.

L'Inter - Anche i nerazzurri pensano al calciomercato di gennaio. Nel mirino c'è Arturo Vidal: "Vidal, sì a Conte. Tocca all'Inter. E al Barcellona piace Sensi...". Operazioni di mercato sull'asse Inter-Barça: il club interista punta il cileno per consegnare a Conte un rinforzo importante in mediana. I catalani pensano a Sensi, che dovrà essere riscattato a giugno dal Sassuolo.

Mercato Juve - La formazione allenata da Maurizio Sarri cerca rinforzi a centrocampo. "Paredes (PSG) per Emre Can? La Juve cerca l'affare": bianconeri e parigini a lavoro per lo scambio tra centrocampisti. Nel frattempo parla Cristiano Ronaldo, intervistato da Diletta Leotta: "Il migliore per ora sono io".

Calcio giocato - Ieri in campo la Serie B e la Premier League. Polemiche in B per un gol 'fantasma' in Cosenza-Empoli: "Guardate, era gol netto e l'arbitro non l'ha visto" scrive la rosea nel suo taglio alto, allegando l'immagine del gol-non gol dei toscani. Intanto Ancelotti riparte dalla Premier, con il suo Everton, e vince: "Festa Ancelotti, riparte e vince: 'Mai accolto così bene'".