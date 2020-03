La Gazzetta dello Sport in apertura: "Asso di Bastoni"

"Asso di Bastoni": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Gioco di parole per aprire l'intervista con il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. Il classe '99 ex Atalanta ha parlato così della sua avventura interista: "Ringrazio Conte e sogno l'Europeo. Tra 10 anni mi vedo sempre qui, capitano, con qualche trofeo in bacheca. Virus? Io vorrei giocare il prima possibile ma la priorità rimane la salute".

I giovani d'oro - Non solo Bastoni. "Zaniolo, Kean, Chiesa, Tonali: ecco chi brilla nella top 11 dei baby d'oro". Viaggio tra le giovani speranze italiane: Mancini ha diversi assi.

La proposta - Si parla anche del taglio di stipendio per i calciatori: "La proposta di Chiellini sui tagli di stipendio ai compagni della Juventus". E il Barcellona nel frattempo chiede la cassa integrazione a Messi e compagni.

La richiesta - "Malagò riapre alle 'scommesse": richiesta del Coni al Governo sulla pubblicità del betting. Si può cambiare strada. UEFA e FIGC: "La A può giocare a luglio". Cairo: "Sarebbe accanimento".

Milan - Parla Mauro Tassotti, grande ex rossonero: "Milan mio, perché via Boban? Il calcio vincerà, non a porte chiuse".