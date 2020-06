La Gazzetta dello Sport in apertura: "Azzurro mercato"

"Azzurro mercato" scrive La Gazzetta dello Sport: in apertura quest'oggi. Doveva essere il mese dell'Europeo ma per tanti calciatori nel giro della Nazionale questa sarà un'estate calda. Chiesa-Juve: la Fiorentina è ferma a 70 milioni. L'Inter stringe per Tonali. La Roma blinda Zaniolo e Pellegrini. Il Milan prepara il piano rinnovo per Donnarumma.

La ripresa - "Nasce la Serie A in notturna": oggi la definizione del nuovo calendario fino alla terzultima giornata. Atteso anche l'ok del governo per anticipare la Coppa Italia al 12 giugno. Solo 10 partite su 124 alle 17.15. Oltre metà del campionato alle 21.45. La classifica con l'agoritmo: un coro di no.

Futuro Maurito - "Adieu Icardi ma la clausola fermerà Agnelli per sempre?". Ieri l'ufficialità del passaggio, a titolo definitivo, di Icardi dall'Inter al PSG. Inserita la 'clausola Italia': in caso di cessione a un club italiano, il PSG dovrà versare altri 15 milioni di euro nelle casse dell'Inter. La Juve resta in agguato.

Il caso - "Incredibile Balo: chiede al Brescia un risarcimento". In casa Brescia scoppia il caso Balotelli. L'attaccante potrebbe anche risolvere il contratto.

La protesta - "Dagli USA all'Europa, il mondo dello sport in rivolta per Floyd". Il figlio di Lilian Thuram, Marcus, giocatore del Borussia Mönchengladbach, in ginocchio per chiedere giustizia per Floyd, afroamericano ucciso da un poliziotto.