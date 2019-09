La Gazzetta dello Sport in apertura: "Belotti rovescia il Milan"

"Belotti rovescia il Milan": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Il Torino ha battuto il Milan in rimonta grazie ai gol del Gallo Belotti. Che magia del Gallo: Giampaolo è in crisi! Il tecnico, al terzo ko in 5 partite, è stato confermato sulla panchina rossonera ma continua a non convincere e contro la Fiorentina, nel weekend, è già giunto a un bivio importante della sua avventura milanista. Mazzarri invece si gode la doppietta del suo centravanti e sale in zona Champions.

La grande sfida - "A noi due". Tra una settimana il big match tra Inter e Juventus. I nerazzurri sono in testa alla classifica a punteggio pieno, grazie ai 15 punti ottenuti nelle prime 5 gare. Nerazzurri e bianconeri si specchiano nei tecnici. Muraglia interista: Conte vola. Sarri cerca la Juve 'gioco e stelle'.

Tolleranza zero - "Insulti razzisti a Juan Jesus. Roma: Daspo a vita al tifoso". Decisione importante e 'storica' da parte della Roma che ha deciso di punire un tifoso, reo di aver insultato Juan Jesus per il colore della sua pelle sui social. L'attacco è arrivato su Instagram. La Roma ha deciso di daspare a vita il tifoso: mai più allo stadio. Commisso sull'altro caso, ovvero Dalbert: "L'Atalanta ha fatto troppo poco".

Il nuovo che avanza - Sulla prima pagina della Rosea c'è spazio anche per il nuovo stadio di Milan e Inter. "San Siro i segreti dei 2 progetti". I club felici: "Entusiasmerà il calcio italiano". Entro il 10 ottobre arriverà il sì del Comune. Cattedrale tra guglie e grattacieli o anelli e (fuori) il prato del Meazza: ne resterà soltanto uno.