"Bomberissimi": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Vincono Inter, Lazio e Juventus grazie ai loro bomber Lukaku, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. Con le doppiette e i record dei loro bomber Juve, Inter e Lazio riprendono la corsa scudetto vincendo e, in modi diversi, convincendo. Proteste della Fiorentina per il secondo rigore concesso alla Juventus. Commisso: "Sono disgustato".

Casa Toro - Brutto ko per i granata a Lecce: "Toro, che botta! Mazzarri è al capolinea. In arrivo Longo o De Biasi": Walter Mazzarri esonerato, il Toro cambia dopo il 4-0 subito al Via del Mare.

Il Milan stecca - Solo 1-1 per i rossoneri in casa contro l'Hellas Verona in 10. Ibra non convocato per influenza ma anche per un affaticamento al polpaccio, il Milan non vince ma si coccola Daniel Maldini, ieri all'esordio. "No Ibra, no party. Maldini junior unica gioia rossonera".