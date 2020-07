La Gazzetta dello Sport in apertura: "Boooom Inter"

"Boooom Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Vittoria dell'Inter per 4-0 in casa della SPAL, nerazzurri secondi a -6 dalla Juventus capolista. In gol Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Conte può sognare. Mancano 5 giornate al termine del campionato e lunedì ci sarà lo scontro diretto Juventus-Lazio.

Casa Toro - "Canta il Gallo, il Toro può svoltare". In chiave salvezza, importante successo dei granata contro il Genoa nello scontro diretto. Vince il Toro per 3-0, gran gol di Belotti (7° gol di fila per lui).

Casa Juve - Di spalla si parla del momento negativo della Juventus. "Juve, tutti sotto esame". Centrocampo che non copre, cali di tensione. Perse solidità e sicurezze.

La Liga - "Real...e sono 34. Doppio Benzema, Zidane campione. Barça in crisi". Vittoria della Liga spagnola per il Real Madrid dopo il successo di ieri.