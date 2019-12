La Gazzetta dello Sport in apertura: "Buon compleanno Diavolo"

"Milan 120. Buon compleanno Diavolo": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Prima dedicata ai 120 anni del club rossonero con a corredo tante immagini di chi ha fatto la storia del Milan: da Van Basten a Kakà, da Nereo Rocco a Galliani. Si è preso il mondo, ora ha voglia di tornare grande. Interviste a Rivera, Sheva e Sacchi per rivivere l'epopea milanista. Domani, in occasione della sfida con il Sassuolo, festa a San Siro con i miti rossoneri.

Nuovo Napoli - "C'è Ringhio Star. Tridente e Insigne nel primo Napoli targato Gattuso": sfida contro il Parma al San Paolo, gli azzurri sperano in una svolta immediata dopo il cambio di allenatore. Già vivo il mercato: Giuntoli vuole anticipare la concorrenza per Amrabat del Verona e può bloccarlo a gennaio per portarlo a Napoli a giugno.

Sfida Scudetto - Prosegue il duello a distanza tra Juve e Inter. "Inter, Lukaku cerca il riscatto. Juve, Dybala sfida l'amico De Paul". Il belga, dopo gli errori in Champions, vuole tornare al gol in campionato nella sfida di domani in casa della Fiorentina. La Juve invece affronterà l'Udinese, allo Stadium.

La storia - Gigi Riva sempre più nel cuore del Cagliari, eletto presidente onorario del club nell'anno del centenario. "Cagliari, Gigi Riva ma che bel gol: è il presidente onorario del club".