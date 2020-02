vedi letture

La Gazzetta dello Sport in apertura: "C'è solo un Milan"

Una lunga intervista all'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis campeggia in primo piano sulla Gazzetta dello Sport odierna, con il titolone: "C'è solo un Milan". E poi sotto: "L'a.d. rossonero ricompatta il club: 'Io, Boban e Maldini abbiamo gli stessi obiettivi: la nostra squadra appartiene ai tifosi. Abbiamo fiducia in Pioli, nessun accordo con Rangnick". Visto che stasera i rossoneri sono in campo contro la Fiorentina, si legge anche: "E quel diavolo di Rebic stasera rivede viola".

Non solo sport - Taglio alto dedicato all'emergenza coronavirus: "È in Italia: un morto in Veneto. Aveva 78 anni. In Lombardia 15 contagiati. Stop allo sport dilettantistico".

Le prime della classe - Di spalla spazio a Juve e Inter. Nel primo caso: "CR1000. Ronaldo storico. Gioca a Ferrara la millesima gara". Nel secondo: "Ora Conte studia il sistema Eriksen. Handanovic, un altro rinvio". Infine, sull'anticipo del venerdì: "Gattuso, l'Euro sorpasso. Il Napoli prende la rincorsa in vista del Barcellona. Rimonta a Brescia: 2-1 e 6^ posto".