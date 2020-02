"Christian l'anti Cristiano": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Spazio alla lotta Scudetto e alla chiusura del calciomercato. L'Inter si è rinforzata piazzando il colpo di gennaio con l'arrivo del danese Eriksen. Il centrocampista e coperta lunga: Conte è servito, ma è sfumato Giroud, il vice Lukaku. Per il francese sarà lotta con la Lazio a giugno.

Calciomercato - Pagellone del mercato e non solo. "Mercato da record con 332 milioni di euro. Marotta al top. Milan, solo Ibra". I rossoneri protagonisti nelle ultime ore: "Paquetà rimane: è rebus. Robinson sbarca a Milano ma l'affare sfuma e così al Diavolo torna Laxalt". Fiorentina molto attiva: "Agudelo, Igor e Amrabat: rivoluzione Fiorentina. Commisso: 'Già spesi 300 milioni'".

Gli anticipi - Chiuso il mercato, la Serie A torna in campo. "Dzeko per il 100° gol. Orsolini-Tonali talent show". Alle 15 il primo anticipo tra Bologna e Brescia. Alle 18 Cagliari-Parma e in serata Sassuolo-Roma.

La polemica - A fondo pagina c'è spazio per la diatriba tra Adani e Allegri con l'opinionista ed ex difensore che è tornato all'attacco: "Adani provoca Allegri: 'Alleni di più, parli di meno'. L'infinito duello delle idee".