La Gazzetta dello Sport in apertura: "Ci pensa Barellik"

"Ci pensa Barellik": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Vince l'Inter di Antonio Conte per 2-1 contro la Fiorentina. I nerazzurri ottengono il pass per le semifinali di coppa Italia battendo i viola con i gol di Candreva e Barella. Nel mezzo il pari della Fiorentina firmato da Caceres. Conte torna alla vittoria. Esordio per Eriksen e Moses.

Problemi difesa - "Signora indifesa": la Juventus di Sarri è prima ma ancora non convince. La formazione bianconera subisce, di media, un gol a partita: non accadeva dall'era Delneri, quando i bianconeri chiusero al settimo posto in classifica. Intanto Ronaldo è il primo a raggiungere i 200 milioni di followers su Instagram.

Cessioni rossonere - Piatek ai saluti. Il centravanti polacco, dopo gli ultimi fischi in coppa Italia, lascia il Milan. "Milan, Piatek cessione d'oro" scrive la Rosea. Il polacco passa all'Hertha Berlino, a titolo definitivo, per 27 milioni di euro. In arrivo l'uruguaiano Vina? Intanto i rossoneri cedono in prestito anche Suso e Rodriguez.

Rivoluzione azzurra - "Napoli, 95 milioni per la rivoluzione. Preso Petagna: arriverà a giugno". Il patron De Laurentiis ha messo mano al portafogli. Rosa rivoluzionata in vista della prossima stagione. Sono arrivati Lobotka, Demme e Politano (è in arrivo Rodriguez). Prenotato Rrahmani. Intanto offerta del Chelsea per Mertens.

Mercato Serie A - Domani chiude il calciomercato, ultime 48 ore da seguire come sempre su Tuttomercatoweb. "Viola scatenata: ecco Kouamé e Duncan è vicino. Genoa, c'è Iturbe". E' derby Parma-Sassuolo per Caprari della Sampdoria. Il centrale Ismajli (Hajduk) verso Lecce.