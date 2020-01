La Gazzetta dello Sport in apertura: "Conte-Gasp, martelli d'Italia"

"Conte-Gasperini, martelli d'Italia": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolo centrale dedicato alla sfida del weekend tra Inter e Atalanta, un test importantissimo per le due formazioni. L'ex c.t. Sacchi li giudica: "Questa Inter è da Scudetto. Antonio Conte allena giocatori-eroi. Lukaku è un altro". Su Gasperini e l'Atalanta: "Se tutti dessero ciò che l'Atalanta dà nel calcio, il nostro Paese andrebbe meglio. E' la squadra più europea".

L'Inter - I nerazzurri pensano al futuro e provano ad anticipare la concorrenza per il baby Sandro Tonali. "Inter-Tonali scatto nerazzurro". Incontro per avere il talento del Brescia in estate. Intanto Young rifiuta il rinnovo con lo United, aspetta l'Inter che insiste anche per Arturo Vidal dal Barcellona.

Mercato - Si scalda il mercato di gennaio. "Milan: c'è Kjaer e l'idea Politano": i rossoneri tentano il doppio colpo in difesa e in attacco. "Botti a Napoli: Demme e Lobotka": doppio centrocampista in arrivo per Gattuso. Si rinforza anche il Bologna: è in arrivo Barrow dall'Atalanta.

La Juve - I bianconeri sono in netta crescita. "La Juve e i parametri zero: Ramsey e Rabiot decollano". I due centrocampisti, dopo qualche difficoltà iniziale, stanno convincendo sempre più.

La Roma - Parla Lorenzo Pellegrini, uno dei leader della nuova Roma. "Io nella Roma come sognavo da ragazzino. Totti? Un film". Il centrocampista si racconta: "Non ho mai temuto che tutto finisse dopo il problema al cuore".

La Lega - Elezioni in Lega: "Vince la cordata Lotito. Dal Pino è presidente ma con il giallo": tra i suoi 12 voti c'è quello di Ferrero, inibito. Inter, Juve e Toro contrari. Cairo: "Non so che idee di calcio ha".