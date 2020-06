La Gazzetta dello Sport in apertura: "Coppa Ringhio. Il Napoli inguaia Sarri"

Un gigantesco "Coppa Ringhio" caratterizza l'apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La dedica, ovviamente, è al tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, che ha condotto i suoi alla vittoria in Coppa Italia. Nel resto della titolazione si legge: "La gioia del Napoli inguaia Sarri. All'Olimpico Juve battuta 4-2 ai rigori. Azzurri, è il sesto trionfo". E ancora: "Al 90' è 0-0. Dal dischetto Dybala e Danilo sbagliano, Milik decide. I bianconeri non segnano più, Ronaldo delude, il tecnico perde un'altra finale ed ora in campionato non può fallire".



Ricomincia la Serie A - Nel taglio basso spazio alla ripartenza del campionato: "Quarantena soft verso l'accordo" è il titolo. "Serie A: reti subito su Rai2 e due gare in chiaro nella prima giornata. L'apertura di Spadafora: 'Stiamo per risolvere'. Ok ai tamponi veloci" è il resto della titolazione.

Nuovo arrivo per i rossoneri - C'è anche il mercato nella prima pagina oggi in edicola della rosea: "Il Milan del futuro: Kalulu sbarca. Leao cerca chance. Il difensore firma per 5 anni".

Giallo inglese - In chiusura le polemiche inglesi dopo una discussa decisione arbitrale nel nuovo start del campionato: "Falsa ripartenza. Premier: il gol c'è, tecnologia in tilt. Le scuse allo Sheffield".