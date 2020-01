"CR Tutto": così La Gazzetta dello Sport in apertura. La Juventus batte la Roma per 3-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Ancora in gol Cristiano Ronaldo, autore di un'altra ottima prestazione. E' stato lui a sbloccare il match con un diagonale mancino dopo un'azione di contropiede. Poi Bentancur e Bonucci hanno arrotondato il punteggio. Nella ripresa la reazione della Roma e il gol della bandiera di Cengiz Under. Ronaldo rompe un altro tabù segnando il primo gol in Coppa Italia. La Juve affronterà la vincente di Milan-Torino in semifinale. Intanto Marko Pjaca lascia i bianconeri e va al Cagliari.

Lo scambio - Si parla anche di mercato e degli affari sull'asse Napoli-Inter. "Na...Politano porta Eriksen": scambio tra Inter e Napoli, con Politano pronto a vestire la maglia del Napoli e Llorente in nerazzurro. Con la cessione dell'attaccante, ora l'Inter ha i soldi per l'assalto al centrocampista danese. Si parla anche di un possibile scambio Allan-Vecino sempre con il Napoli.

Casa Milan - "Vertice Paquetà-Milan: si cercano acquirenti". Nel taglio alto si parla di Milan e degli incontri andati in scena ieri a Casa Milan. Il brasiliano non è più indispensabile e può lasciare i rossoneri. Il brasiliano, Piatek e Suso: 85 milioni in panca.

La Lazio - La Lazio si gode lo splendido momento nonostante lo scivolone in Coppa Italia. Ciro Immobile trascinatore biancoceleste: "Ciro social: leoni, cani e la polemica derby".