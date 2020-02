vedi letture

La Gazzetta dello Sport in apertura: "CR7 rovescia, rabbia Milan"

"CR7 rovescia, rabbia Milan": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Grandi polemiche al termine di Milan-Juventus 1-1 di Coppa Italia, semifinale d'andata. I rossoneri giocano meglio e vanno in vantaggio con Ante Rebic. Gigi Buffon salva la Juve in più occasioni, poi Cristiano Ronaldo, con una rovesciata, provoca il contestato calcio di rigore, che poi trasforma al 90'. Pioli protesta: "Non era rigore, Calabria non poteva sparire". Sarri replica: "Rigore netto e ce n'era anche un altro". Ibra, Hernandez e Castillejo salteranno il ritorno.

Rivoluzione VAR? - "Tutti al...VAR?. La FIGC alla FIFA: 'Fateci provare la chiamata degli allenatori'". Gravina con Rizzoli: "Gli arbitri usino di più il monitor". La FIGC chiede l'utilizzo del challenge, già utilizzato in altri sport come ad esempio il tennis.

Inter - "Eriksen gioca a tempo pieno. E Chong-Inter si può fare". Tra campo e mercato. Il danese con la Lazio sarà titolare. I nerazzurri pensano anche al calciomercato estivo. Nel mirino c'è Chong, classe '99 del Manchester United, in scadenza di contratto: accordo vicino.

La provocazione - Fabio Capello fa 'saltare la panca'. L'ex tecnico lancia la sua provocazione: "Ora in Serie A va di moda il Guardiola di 10 anni fa".

L'intervista - Mister Gotti, da collaboratore a primo allenatore. "Il metodo Gotti (l'ex vice). 'Io guardo e imparo'". Intervista all'attuale allenatore dell'Udinese.