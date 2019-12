La Gazzetta dello Sport in apertura: "Diavolo d'un Ibra"

"Diavolo d'un Ibra": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. La prima pagina non poteva non essere dedicata al ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia. Ieri l'ufficialità del ritorno al Milan dopo 7 anni e mezzo. "Lo stesso Zlatan, un Milan diverso" ha scritto il giocatore per celebrare il ritorno in Serie A. Zlatan a Milano già il primo gennaio: "Lotterò per una città che amo, cambieremo la nostra stagione". E Galliani approva: "Chi non corre con lui finisce appeso a un muro".

L'Inter - I nerazzurri insistono per Vidal che fa causa al Barcellona. "Strappo Vidal": bonus non pagati, il cileno denuncia il Barça. Inter in attesa, pronta a chiudere l'intesa con il centrocampista ex Juve. Intanto Godin ha nostalgia dell'Atletico Madrid: c'è l'opzione Darmian.

L'intervista - Parla il tecnico della Roma: "Sostiene Fonseca: 'Quanto sei bella Roma. Proveremo a vincere. Puntiamo alla Coppa Italia e all'Europa League, proveremo a rientrare in Champions League. Io voglio rimanere qui a lungo'".

Corsa salvezza - Il Genoa ha scelto di esonerare Thiago Motta e di ripartire da Davide Nicola. "Il Genoa ha scelto. La missione salvezza tocca a Nicola". Il tecnico è sbarcato ieri a Genova, pronto per la nuova avventura.