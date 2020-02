La Gazzetta dello Sport in apertura: "EpicInter"

"EpicInter": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolo dedicato alla rimonta dell'Inter nel derby contro il Milan. I nerazzurri, sotto di due gol all'intervallo, ribaltano la sfida con le reti di Brozovic, Vecino e De Vrij. Lukaku nel finale chiude definitivamente la sfida con il gol del 4-2. Conte da Oscar: il derby è un film. Aggancio alla Juve servito. Il tecnico nerazzurro: "Cuore e testa, una vittoria importante". Ai rossoneri non basta un super Ibrahimovic (assist e gol). Pioli non ci sta: "Errori assurdi".

Lotta Scudetto - "La Lazio sogna". Caicedo regala tre punti importanti alla Lazio. I biancocelesti di Simone Inzaghi espugnano il Tardini di Parma ma non mancano le polemiche. Furia gialloblù con l'arbitro. Di Bello, errori gravi: agli emiliani, scrive il quotidiano, mancano due rigori. Le proteste di Lucarelli, club manager, dopo la sfida.

La Juve - "...E Sarri trema": di spalla si parla della Juve, sconfitta sabato sera a Verona contro l'Hellas. Bianconeri senz'anima. Task force dei veterani. Manca cattiveria, c'è ansia: nella Juve unità anticrisi dei senatori.

Serie A Domenica importante nel nostro campionato. Crolla nuovamente il Napoli, il Sassuolo sbanca Ferrara e mette definitivamente in crisi la SPAL. In coda vittorie di Genoa e Lecce, pari tra Brescia e Udinese. "Colpaccio Lecce, Napoli veleni VAR. SPAL ko e cambio: arriva Di Biagio".