"Eriksen, Inter eccomi": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Il centrocampista danese si avvicina a grandi passi alla firma con il club nerazzurro. Summit con il Tottenham, nerazzurri ottimisti. Pronta un'offerta al rialzo per avvicinarsi alla richiesta da 20 milioni del club inglese. Allan ultimo sogno per il centrocampo. Politano in attesa del possibile scambio con Llorente.

Casa Milan - "PaqueVà": taglio alto dedicato alla rottura tra Lucas Paquetà e il Milan. Un anno fa il suo approdo a Milano con l'appellativo di 'nuovo Kakà'. Ora il possibile addio. Il brasiliano si è autoescluso dalla sfida di questa sera in casa del Brescia: ha l'ansia da mercato ed è stato anche in clinica. Il Milan, con una vittoria stasera, potrebbe tornare in zona Europa.

Napoli vs Juve - "Sarri spacca Napoli": il tecnico bianconero atteso al San Paolo, divide. Quale accoglienza per l'allenatore che ha fatto benissimo sulla panchina azzurra? Intanto Cristiano Ronaldo vola con gli allenamenti con lo sprinter. Capitolo mercato: Emre Can verso il Borussia Dortmund.