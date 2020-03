La Gazzetta dello Sport in apertura: "Euro deliri"

vedi letture

"Euro deliri": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il calcio nel caos tra rinvii e ipotesi, l'UEFA ancora non decide. Dalla Champions League all'Europeo: tutto è a rischio a causa del Coronavirus Covid-19. Dopo Juventus e Napoli, già oggi può arrivare lo stop di Bayern Monaco-Chelsea. Martedì la possibile sospensione dei tornei europei. Follia Europa League: ieri gare a porte chiuse e stadio pieno a Glasgow.

Covid-19 - "Il pallone infettato": pure Gabbiadini positivo al Covid-19. Juve, 121 in quarantena dopo la positività di Daniele Rugani, compreso anche il presidente Agnelli. Leicester: 3 sospetti. Manchester City: isolato Mendy. Arsenal: il tecnico Arteta positivo. Oggi la Premier League decide se andare avanti.

Il Milan - Si parla di futuro, con i rossoneri vicini all'accordo per Rangnick nonostante le smentite. "Rangnick studia già l'italiano. Così si prepara per il Milan". Il candidato tecnico-manager, attualmente Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, pronto a sbarcare nella Milano rossonera.