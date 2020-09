La Gazzetta dello Sport in apertura: "Eurostar Milan"

"Eurostar Milan" è il titolo d'apertura che La Gazzetta dello Sport dedica nell'edizione odierna ai rossoneri. Continuano le mosse di rafforzamento del club, che ora punta Bakayoko: "Con Ibra, Tonali e Díaz squadra da Champions", scrive la rosea. Ora pressing sul centrocampista del Chelsea, poi caccia al vice-Zlatan. Pioli ha quello che voleva per arrivare tra le prime quattro.

Inter - Il taglio alto è tutto per i nerazzurri: "Inter mercato low cost", titola il quotidiano. Dopo Kolarov, accordo per Darmian. Ma Conte aspetta sempre Kanté. Preso il difensore del Parma per cinque milioni: il club di Zhang prosegue con la politica delle spese sostenibili. Ad un passo anche Vidal: il cileno si libera dal Barcellona se rinuncia alla buonuscita.

Barcellona - Sembra stia cambiando il vento in casa blaugrana dopo la burrasca delle ultime settimane: "Messi-Suárez destini incrociati?", titola in taglio basso la rosea. Colpo di scena: l'argentino bloccato, ma da gennaio sarà libero di trattare con altri club. "Causa troppo rischiosa - si legge - Leo resterebbe al Barça. L'amico Luis che fa? E sulla via della Juve c'è pure il rebus passaporto".

Nazionale - "C'è la Bosnia, Mancini va all'attacco con Belotti", si legge invece di spalla. Stasera la sfida contro la Bosnia: gli azzurri vanno a caccia della dodicesima vittoria consecutiva. Ultime di formazione: Belotti al centro con Chiesa-Insigne e Zaniolo mezzala per fare tanti gol.