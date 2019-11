© foto di Wilman

"Filotto d'Italia". Così la Gazzetta dello Sport titola in apertura nell'edizione oggi in edicola. "In Bosnia domina la Nazionale di Mancini: 3-0. Decimo successo consecutivo: è record, superato Pozzo. Nel 2019 gli azzurri hanno sempre vinto. Già qualificati, ora siamo teste di serie" si legge nel resto della titolazione.

Cristiano il lusitano - Nel taglio alto spazio a un bianconero di lusso: "CRTriplette. Col Portogallo è il 55^ tris. Tutta benzina per la Juve. A suon di gol, Ronaldo cambia umore e rendimento. Mai sotto quota 30 reti nelle ultime 13 stagioni".

Inter-Sensi - In prima pagina c'è anche l'Inter: "S-Factor. Si rivede Sensi: con lui Conte fa volare Brozo, De Vrij e Lukaku".