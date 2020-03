La Gazzetta dello Sport in apertura: "Finalmente domenica"

vedi letture

"Finalmente domenica": così La Gazzetta dello Sport in apertura in edicola oggi. Tre giornate a porte chiuse ma ecco Juventus-Inter. Si torna a giocare con continuità. Il derby d'Italia, con ogni probabilità, domenica sera nel posticipo. La Lega litiga ancora, poi vota all'unanimità. Si riparte dalla 26ª giornata (oggi l'ufficialità) con i 6 match non andati in scena domenica scorsa. Poi si riprende dalla 27ª, tutti insieme. Con il nuovo decreto scuole chiuse per 15 giorni, sport a porte chiuse per un mese. Il rebus Inter-Samp- Coppa Italia in estate? Ronaldo è già tornato, Handanovic pronto.

Casa Milan - "Rompicapo Ibra. A Rangnick non serve Zlatan ma questo Milan può perderlo?": la filosofia del potenziale nuovo tecnico è lontana dalla personalità dell'attaccante. Il tedesco potrebbe scontrarsi con il club che apprezza lo svedese. Intanto Zlatan riflette: l'addio di Boban e Maldini può pesare nelle scelte.