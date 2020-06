La Gazzetta dello Sport in apertura: "Finalmente Juve-Milan"

vedi letture

"Finalmente Juve-Milan" titola La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Torna il calcio in Italia dopo 95 giorni. Si riparte con la Coppa Italia e con la sfida tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium (porte chiuse). Una classica del nostro calcio apre la stagione post-Covid. Ronaldo riparte con Dybala per volare a Roma alla caccia del 30° trofeo. Pioli, senza Ibra e con Rebic, cerca gol e si gioca già il futuro. Più restrizioni: niente abbracci e 300 persone allo stadio. Inzaghi: "Non vedo l'ora. Sarri favorito ma il Diavolo...".

Coppa Italia - "Il Belgio della Coppa". Domani la seconda semifinale di Coppa Italia, tra Napoli e Inter allo stadio San Paolo. Sfida nella sfida tra gli attaccanti del Belgio Dries Mertens e Romelu Lukaku: duello tra amici.

Lo scontro - "Tra Balo e Brescia rissa continua: club messo in mora per i soldi di marzo". Mario chiede il reintegro in gruppo per la terza volta e insieme vuole il compenso mancante.

Calcio in chiaro - "Tv e gare in chiaro: diffida di Mediaset. Lettera alla Lega". Lettera ufficiale per vietare di trasmettere la Serie A su Tv8. Ma Spadafora non si arrende.

Anti disoccupazione - "Mercato, ok FIFA a 3 cambi di maglia in una stagione". C’è l’ok al prolungamento dei contratti. Scambi possibili pure a stagione in corso.