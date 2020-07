La Gazzetta dello Sport in apertura: "Firmato Ibra"

"Firmato Ibra" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Lo svedese ancora una volta decisivo. A 38 anni trascina il Milan e ora rinnova. Doppietta e assist, Samp battuta con il punteggio di 4-1 e Zlatan svela il suo elisir: "Io come Benjamin Button, sempre giovane. Mi sto solo scaldando...". Roma in Europa League, rossoneri ai preliminari.

Il sogno - "260 milioni". E' l'ingaggio lordo per 4 anni dell'operazione Leo Messi. I tifosi nerazzurri continuano a sognare il clamoroso arrivo della Pulce argentina a Milano.

Il caso - "Virus, positivo nel Siviglia. E Barça-Napoli è sotto esame". Problemi per l'Europa. Il caso Gudelj tra i rivali della Roma. Champions: la UEFA ha già un piano B.

Gol - "Ciro. Immobile a 35: è Scarpa d'Oro. Ora è a un gol di Higuain". L'attaccante della Lazio continua a segnare. Superato Lewandowski, sempre più capocannoniere della Serie A. E con una doppietta all'ultima giornata può diventare il bomber più prolifico di sempre della Serie A.

Il ko - "CR7. Juve a secco. Sarri: 'Penso all'Under 23 in campo con la Roma'". Il tecnico della Juventus parla dopo la sconfitta contro il Cagliari. Polemica contro la Lega: "Noi 12 partite in 5 giorni, credo caso unico in Europa".

La salvezza - "Gioia Lapadula, speranza Lecce: a -1 dal Genoa. E ora a Marassi arriva l'ex Juric". Si riaccende la lotta per la salvezza. Lecce vittorioso in casa dell'Udinese per 1-2 mentre il Genoa ne prende 5 dal Sassuolo ma ha ancora il destino nelle proprie mani.

La scelta - Nel taglio alto c'è spazio anche per la scelta dell'ormai ex capitano della Reggiana, Spanò, che abbandona il calcio a 26 anni. "Il capitano della Reggiana: 'Basta calcio, devo studiare'". La scelta dopo la promozione in Serie B.