La Gazzetta dello Sport in apertura: "Fortuna che c'è Lukaku. Riecco l'Eurodea"

"Fortuna che c'è Lukaku. Riecco l'Eurodea" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in apertura riferendosi ai match di Champions di ieri sera da parte dell'Inter, che ha trovato il 2-2 sul finale, e dell'Atalanta, vittoriosa per 4-0. Il bomber Lukaku (due gol) decisivo per i milanesi. Nerazzurri avanti, poi sprecano e rischiano col Borussia M. Pari nel finale. Hakimi positivo poche ore prima della sfida. Si rivede l'Atalanta che fa innamorare. Poker con Zapata, Papu, Muriel, e Miranchuk.

Europa League - "Ibra ricomincia dal Celtic dopo 19 anni": nel taglio laterale spazio alle italiane in Europa League. I rossoneri, stasera giocheranno contro il club al cospetto del quale lo svedese debuttò nelle coppe. "Napoli contro l'Az", missione Gattuso. "Roma, vai Majoral".

Juventus - "CR Styile": Ronaldo sfoggia il look da marine. Così è già partita la sfida a Messi. I bianconeri mercoledì giocheranno in Champions contro il Barcellona. Juve con Pirlo, la filosofia non cambia.

Pelè - "Pelè fa 80": spazio anche al mito brasiliano, celebrato dalla rosea. Domani l'ex attaccante compirà 80 anni.