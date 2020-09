La Gazzetta dello Sport in apertura: "Genoa shock"

"Genoa shock", titola questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è ai contagi rilevati in casa rossoblù: in quattordici con Covid, di cui undici giocatori. Ansia Napoli: tamponi a tappeto per tutti. Maxi-contagio tra i rossoblù, che domenica hanno giocato al San Paolo. "Manca il protocollo che detti la linea - si legge - sabato c'è il Toro, per ora Preziosi non chiede il rinvio. Se lo fa decide la Lega".

Milan - Di spalla c'è spazio per il mercato dei rossoneri: "Assalti Milan", titola la rosea. Tra Europa e mercato il Diavolo, che non vuole più fermarsi: in arrivo Hauge, c'è invece il piano coppa per Federico Chiesa. Raggiunta l'intesa con l'attaccante norvegese, mentre per il talento dei viola è duello con la Juventus.

Juve e Inter - "Juve e Inter: soluzioni ai problemi", si legge invece in taglio basso. Il quotidiano propone un focus tecnico su due grandi protagoniste del nostro campionato: "A Pirlo serve Arthur per creare - scrive la rosea -. Conte Con Vidal avrà più equilibrio". La mediana bianconera va riempita e il play non può essere McKennie, la difesa nerazzurra è scoperta con Brozovic ed Eriksen in campo.