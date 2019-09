"Giamburrasca": solito gioco di parole in apertura per La Gazzetta dello Sport. Titolone centrale dedicato alla crisi Milan e in particolare al futuro di Marco Giampaolo. Il tecnico, tre sconfitte in 5 giornate, rischia il posto. La società lo ha confermato ma le prossime due gare contro Fiorentina e Genoa saranno decisive: se non dovesse esserci una svolta, la prossima sosta sarà fatale per il tecnico milanista. Pioggia di critiche sul tecnico, il club lo conferma ma la fiducia è a tempo.

Mercato - "Mossa Juve per Tonali" scrive la Rosea nel suo taglio alto. Si parla già di calciomercato e dell'interesse della Juventus per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è un obiettivo della Juventus per la prossima estate. Paratici va a caccia di talenti: primo contatto con il Brescia. Nel mirino dei bianconeri rimane anche Nicolò Zaniolo, classe '99 della Roma.

Testa a testa - Il 6 ottobre il big match tra Inter e Juventus. Oggi Sarri si affida ancora a Buffon per sfidare la SPAL (in campo dalle ore 15). CR7 arrabbiato ha fame di gol. Alle 18 contro la Sampdoria a Marassi, la risposta dell'Inter. Conte cerca un'Inter 6 su 6 ed è pronto a lanciare Alexis Sanchez dal 1' minuto. E stasera l'Atalanta sfida il Sassuolo alle 20.45 per un altro record.