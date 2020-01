"Giroud sfida finale. Spina Gigio": doppio titolo d'apertura per La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Si parla di calciomercato, arrivato ormai alle battute finali. Le ultime 24 ore da vivere come sempre su Tuttomercatoweb con tutti gli aggiornamenti in diretta. Inter e Lazio si contendono Giroud, attaccante del Chelsea, che deve prima trovare un sostituto. L'alternativa per i nerazzurri è Slimani del Monaco. Intanto, il Milan, che ha acquistato i giovani Saelamaekers e Robinson, è in ansia per il rinnovo di Donnarumma: senza prolungamento, Gigio può partire in estate.

L'addio di Emre Can - Il centrocampista centrale lascia la Juventus. Trovato l'accordo per la sua partenza. "Addio da 30 milioni. Emre Can a Dortmund": il tedesco ex Liverpool, arrivato a parametro zero, saluta l'Italia a un anno e mezzo dal suo approdo.

Mercato Roma - Si muovono anche i giallorossi. Petrachi tenta gli ultimi colpi last minute per accontentare Fonseca. "Assalti last minute per la Roma: il bianconero Favilli e Faraoni".