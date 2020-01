La Gazzetta dello Sport in apertura: "I re maghi"

"I re maghi": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Gioco di parole con riferimento alle feste appena passate e alle prestazioni di Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, i due trascinatori di Inter e Juventus. Il belga firma l'impresa dei nerazzurri a Napoli e Conte gongola ("Ma non era una pippa?"), il portoghese realizza la sua prima tripletta italiana, trascinando la Juve contro il Cagliari.

Il Milan - La rabbia di Ibra: "Zlatan non basta ai rossoneri: 'Serve la ferocia del killer in area'". Esordio senza gol per lo svedese e per il Milan, bloccato sullo 0-0 dalla Sampdoria di Ranieri.

Vola la Dea - Il ciclone Atalanta colpisce ancora: "Una macchina da gol, altri 5: da 61 anni nessuno segnava così". La formazione di Gasperini, dopo i 5 gol rifilati al Milan, riparte da altri 5 gol. La vittima, il Parma di D'Aversa.

L'addio - Daniele De Rossi ha annunciato l'addio al calcio giocato. DDR lascia il Boca Juniors e il calcio. Il centrocampista annuncia: "Ora voglio allenare".

La Lazio - "Lazio, il Ciro d'Italia insegue anche i miti". Il club biancoceleste, terzo a -6 dal duo di vetta composto da Inter e Juve (ma la squadra di Inzaghi ha una partita in meno) si gode la straordinaria forma del suo bomber.