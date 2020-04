La Gazzetta dello Sport in apertura: "Ibra c'è: 'Milan, guarda come sono forte'"

"Ibra c'è". È dedicata al campione svedese la prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport. Che, sulla punta, spiega: "Zlatan è l'unico a giocare, in Svezia. 'Milan, guarda come sono forte'. Va in rete e si diverte con il suo Hammarby poi lancia messaggi: 'Ho un contratto, vediamo come finiranno le cose".



Casa Juventus - Spazio in prima pagina anche al team bianconero in testa alla classifica: e, in particolare, a uno dei suoi giocatori: "Il rebus. Bernardeschi: crederci o no. Juve, hai Fede? Il talento che pare essersi smarrito".

Mercato Inter - C'è una news di mercato, sotto la titolazione principale, che riguarda i nerazzurri di Milano, comunque attivi nonostante il coronavirus: "La coppia. Lo sprint Inter di Sensi e Barella. Poi il riscatto. Costeranno 45 milioni", si legge.

Lutto felsineo - Anche una notizia triste in questa prima pagina. Se ne va un pezzo di storia del calcio italiano: "L'addio. Bologna piange Gazzoni Frascara. Portà Baggio. Patron da 1993 al 2005".

Lo stadio del futuro - In basso, inoltre, un articolo per entrambe le milanesi: "Nuovo San Siro, avanti tutta. Svolta nel piano: decisivo il doppio utilizzo dello stadio attuale. Accordo vicino tra club e Comune. Nel vecchio Meazza sport e negozi".

Il rischio c'è sempre - C'è spazio, in prima pagina, anche per una news di carattere medico, fondamentale per un'eventuale ripartenza: "Allenamenti in A, in arrivo il decreto. Rezza (Iss) avvisa: 'Non c'è rischio zero'".

Le notizie europee - Infine, una panoramica sul calcio europeo, tra chi ha smesso e chi pensa alla salute: "L'Olanda si arrende: Ajax 1^ senza titolo. Sambia (Montpellier) in terapia intensiva".