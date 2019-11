La Gazzetta dello Sport in apertura: "Ibra e Balo, in & out"

"Ibra e Balo, in & out": questa l'apertura odierna della Gazzetta dello Sport. Il Milan inizia a credere al ritorno dello svedese. Zlatan Ibrahimovic ha avuto dei contatti con il club rossonero e ha ricevuto un'offerta da 6 milioni di euro per 6 mesi più altri eventuali 12 mesi. A Brescia invece è scoppiato il caso Balotelli: Mario si allena svogliato e Grosso lo caccia dall'allenamento.

Atalanta vs Juve - "Musica maestri": nel taglio alto si parla della grande sfida in programma domani a Bergamo tra Atalanta e Juventus. Sacchi giudica i due guru: "Le 10 chiavi del bel gioco". Cristiano Ronaldo non si è ancora allenato col gruppo dal suo ritorno dal Portogallo ed è in dubbio per la partita di domani: oggi si decide.

Il caso - "Tregua Lega-FIGC: 'Torni Micciché'". Nel box a fondo pagina invece c'è spazio per la vicenda che ha portato alle dimissioni del presidente della Lega Micciché. Marotta: "Pensiamo che possa e debba ritirare le dimissioni". Compromesso tra le tensioni in vista dell'assemblea elettiva del prossimo 2 dicembre.