La Gazzetta dello Sport in apertura: "In clausura"

vedi letture

"In clausura" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Sì agli allenamenti di gruppo a partire dal 18 maggio ma la ripresa del campionato è in salita. Per i medici protocolli da rifare, squadre in ritiri blindati. Via libera condizionato dal Governo: da lunedì via libera ma con prudenza. Spadafora: "Serve un'altra settimana per decidere sul campionato". Ai club non basta. I paletti del Comitato: nella 'bolla' per 15 giorni, con una positività tutti in ritiro. Intanto riparte l'Inghilterra: c'è l'ok di Boris Johnson per la ripartenza della Premier League a giugno.

Casa Milan - "Maldi...no". Il Milan rischia di ammainare un'altra bandiera. L'ira di Paolo che sa di addio: "Rangnick prima dell'italiano impari il rispetto". Intanto rientra in Italia Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è rientrato a Milano dopo 2 mesi, quarantena a Milanello per lui.

La storia - Nel taglio alto "Lo Scudetto del Verona romanzo di provincia". Una storia di 35 anni fa: l'Hellas campione d'Italia, una delle ultime favole del nostro calcio.

Il lutto - "Aneurisma a 19 anni, Andrea non ce l'ha fatta". Mondo del calcio in lutto per la scomparsa del giovane Andrea Rinaldi, promessa dell'Atalanta che giocava nel Legnano.

Mercato Inter - "Werner: il piano dell'Inter per anticipare Klopp". I nerazzurri sull'attaccante del Lipsia: c'è il Liverpool ma l'Inter vuole anticipare i Reds.