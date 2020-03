La Gazzetta dello Sport in apertura: "In fuga dal virus"

"In fuga dal virus": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Esodo in casa Juventus. Dopo Cristiano Ronaldo, che ha lasciato Torino prima del gran caos, anche Gonzalo Higuain, negativo, in Argentina dalla mamma con un volo privato. Il dribbling dell'argentino 'imitato' all'estero dalle stelle del PSG. Jovic (Real) va in Serbia: denunciato. Dopo il Pipita, anche Pjanic e Khedira lasciano Torino per tornare a casa (col permesso del club).

Nerazzurri - "Un'Inter mondiale": le strategie dei nerazzurri per continuare a crescere ancora. Nel mirino della società interista due campioni di Russia 2018. Piace Tolisso, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco: costa 35 milioni di euro. Il francese può arrivare con un altro suo connazionale: Olivier Giroud, vicino all'Inter a gennaio.

Rossoneri - Mercato vivo anche per il Milan. "E nel Milan che verrà c'è la tentazione Milik se Ibra lascia": i rossoneri tentano il colpo dal Napoli. L'ex Ajax potrebbe lasciare i partenopei.

Lo scontro - A centro pagina si parla dell'ipotesi di tagliare gli stipendi dei calciatori. "Le società provano a darci un taglio ma i giocatori fanno catenaccio". Fermi campionati e allenamenti. L'AIC: "Prematuro parlarne". In Europa c'è chi licenzia e chi è solidale.

A rischio un miliardo - Problema per i club a livello economico, caos bilanci. "La Serie A chiede aiuto al Governo e la pubblicità delle scommesse". Meno burocrazia sugli stadi, diritti avi e betting: la Lega studia le proposte per limitare il rosso.