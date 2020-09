La Gazzetta dello Sport in apertura: "Infinito Ibra"

"Infinito Ibra" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio alla vittoria del Milan contro il Bologna con una doppietta del solito Zlatan Ibrahimovic (un gol su rigore). Dopo la rete in Europa League, lo svedese si è ripetuto andando a segno anche contro i rossoblù. A quasi 39 anni, lo svedese lancia il Milan di Pioli.

Il ritorno - "Il 9 di Pirlo è Morata II": sterzata della Juventus sul mercato, dall'Atletico Madrid arriva l'ex. Ciao Dzeko, torna lo spagnolo in prestito per 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato attorno ai 45 milioni di euro. Operazione in stile Cuadrado: prestito rinnovabile per un altro anno, per altri 10 milioni.

Casa Inter - "Carica Vidal": blitz a sorpresa alla Pinetina, il cileno corre ad abbracciare Conte. Ieri le visite mediche e le firme sul contratto per King Arthur.

Il caso - "Pasticcio su Diawara. La Roma rischia lo 0-3 a tavolino col Verona". Il centrocampista inserito nella lista Under 22 ma andava inserito nella lista senior. Ora la Roma rischia la sconfitta a tavolino.