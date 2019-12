La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter, 50 milioni per lo Scudetto"

"Inter, 50 milioni per lo Scudetto": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio dedicato al mercato e alle manovre nerazzurre. Conte ha chiesto rinforzi per lottare alla pari con la Juventus nella seconda parte di stagione, la dirigenza è pronta ad accontentarlo. Marotta avrà a disposizione un budget di 50 milioni di euro per il mercato di gennaio. In pole Marcos Alonso, terzino sinistro del Chelsea, e Dejan Kulusevski dell'Atalanta, in prestito al Parma (l'alternativa è De Paul). Stand-by per Vidal.

La cena interista - E' andata in scena la cena di Natale interista. "E intanto Conte cita Pelè" scrive La Gazza sotto il titolone centrale. "Voglio lasciare una traccia. Più difficile è la vittoria, più ci sarà una gioia" le parole dell'allenatore che prova a caricare i suoi.

Il record - Di spalla si parla della sfida di quest'oggi tra la Sampdoria e la Juventus. In campo Gigi Buffon che diventerà il giocatore con più presenze in Serie A, insieme a Paolo Maldini: "Quercia Buffon. Gigi contro la Samp fa 647 presenze in A e raggiunge Maldini".

L'ex Juve - Torna a parlare il Principino bianconero. "Ecco Marchisio: 'Juve, in mezzo manca qualcosa'". L'ex centrocampista bianconero intervistato da Veltroni, parla del momento della Juve.

Il recupero - Oggi in campo anche Brescia e Sassuolo al Rigamonti (fischio d'inizio alle 20.45) per il recupero della settima giornata, match rinviato a ottobre per la scomparsa di Giorgio Squinzi, patron neroverde. "Balo-De Zerbi: doppia sfida in Brescia-Sassuolo" scrive il quotidiano di spalla.

Le parole di FantAntonio - Antonio Cassano si è diplomato a Coverciano, diventando un direttore sportivo. Vent'anni fa la rete che lo lanciò nel grande calcio: "Sono diventato ricco e famoso grazie a quel gol. Farò il direttore sportivo e nella mia squadra vorrei Bielsa".

Il caso - "Commissario in Lega. Cicala si dimette, Gravina punta su Abete": Cicala era stato nominato il 2 dicembre scorso commissario ad acta della Lega di Serie A, dopo le dimissioni di Gaetano Miccichè. L'ex magistrato, però, è finito subito nell'occhio del ciclone a causa di un presunto conflitto d'interessi riconducibile al ruolo di supplente nel Consiglio di sorveglianza della Lazio di Claudio Lotito.