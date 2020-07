La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter ci 6"

"Inter ci 6" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Nerazzurri a valanga sul Brescia. Vittoria per 6-0 per la formazione di Antonio Conte che rimane in scia di Juventus e Lazio. Brilla Alexis Sanchez: un gol e due assist. La polemica di Conte: "Attaccate me, non la squadra. Qui si guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto".

La rimonta - "Milan, entra Ibra e c’è la rimonta". Finisce 2-2 a Ferrara tra la SPAL e il Milan. Uno-due micidiale dei padroni di casa con Valoti e Floccari (gol da 30 metri). La SPAL resta in 10. Mezz'ora di Zlatan vale il pareggio. Di Leao la prima rete milanista. Un autogol di Vicari al 94' beffa la SPAL e salva i rossoneri.

Le altre - "Quanti brividi! Vola il Verona. Colpo Samp, Lecce nei guai. Super Sassuolo, crolla la Viola". Vittorie importanti per il Verona contro il Parma, per la Sampdoria in casa del Lecce e per il Sassuolo a Firenze.

Big match - "Gasp-Ringhio, la partitissima degli invincibili. Osimhen a Capri: intesa col Napoli": stasera la grande sfida tra Atalanta e Napoli. Intanto gli azzurri vicini al colpo Osimhen dal Lille.