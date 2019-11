La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter, la ricetta del dottor Conte"

"La ricetta del dottor Conte": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Inter...in Barella. Gioco di parole per parlare della situazione infortunati in casa Inter. Il tecnico dei nerazzurri prepara la ricetta per non far sentire l'assenza del centrocampista: Conte prepara Gagliardini, spera nel pieno recupero di Stefano Sensi e sul mercato sfrutterà il tesoro Gabigol. Si pensa a Fofana dell'Udinese ma il sogno è Draxler.

Sfida sul mercato - "Ring Kulusevski" è il titolo che troviamo nel taglio alto della Rosea. Il gioiello di proprietà dell'Atalanta incanta ancora con la maglia del Parma (ieri terzo gol in campionato). Fabio Paratici, ds della Juve, in tribuna per osservare lo svedese classe 2000 che piace anche all'Inter. E' asta per il giovane talento: si parte da 30 milioni di euro.

Il caso - "Più fischi che gol. Ora Piatek rischia il posto e (a gennaio) l'addio al Milan": il centravanti polacco non segna, San Siro ha perso la pazienza e anche la dirigenza rossonera sta iniziando a guardarsi attorno. Possibile il divorzio a gennaio.

La Serie A - Ieri in campo, fra le altre, le romane e la Fiorentina: "Con Immobile e Dzeko è una Capitale d'Europa. Fiorentina, Chiesa fuori. Montella: 'Non ha la testa'" è il titolo a fondo pagina del quotidiano milanese. Lecce-Cagliari rinviata causa maltempo".

De Laurentiis contro tutti - Non si placano le polemiche in casa Napoli dopo l'ammutinamento dei calciatori: "Napoli, comincia la stangata. Per Allan multa di 200mila euro. Sarà scontro".