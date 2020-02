La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter mal di testa. Lazio e Juve festa"

vedi letture

"Inter mal di testa. Lazio e Juve festa": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Alla Lazio lo scontro diretto con l'Inter: biancocelesti al secondo posto, a -1 dalla Juve capolista, tornata alla vittoria ieri nel match contro il Brescia. Vittoria nel posticipo per la formazione di Inzaghi. Successo in rimonta. Il gol di Young illude gli ospiti. Nella ripresa un rigore di Immobile e il gol di Milinkovic-Savic lanciano la Lazio. Il centrocampo più forte d'Italia schianta l'Inter. E' corsa a 3 per lo Scudetto. Inzaghi a -1: "Siamo da titolo". Conte a-3: "Non siamo ancora grandi".

La Juve - Tante buone notizie per la Juventus che nel pomeriggio aveva battuto il Brescia con il punteggio di 2-0. "Sarri primo da solo. Dybala segna e zittisce i fischi. Il ritorno di Chiellini". Segna Dybala su punizione. I bianconeri la chiudono con Cuadrado e vincono anche senza Ronaldo. Nel finale l'atteso ritorno di Giorgio Chiellini a oltre 5 mesi dall'infortunio al crociato.

Monday night - La giornata di Serie A non è ancora finita. Stasera in campo Milan e Torino. "Ibra-Belotti a San Siro. Gullit: 'Milan, segui Boban e Maldini. Serve chiarezza'". Intervista all'ex campione rossonero: "Solo i giovani non bastano".

Rilancio Napoli - Ritorna il sorriso anche in casa Napoli. Vittoria in trasferta, alla Sardegna Arena, con una magia di Dries Mertens. "Magia Mertens, il Napoli va. Ma Gattuso: 'Non mi fido'. Contestazione Cagliari". Altre di A: Gervinho torna e il Parma è sesto. La Fiorentina ne fa 5: Samp a picco.