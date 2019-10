La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter OktoberFest"

"Inter OktoberFest": questo è il titolo della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Spazio naturalmente alla grande notte di Champions delle italiane, con la vittoria dell'Inter sul Borussia Dortmund per 2-0 che riapre i giochi in chiave qualificazione. I nerazzurri davanti a oltre 65mila spettatori vincono con un gol per tempo (Lautaro e Candreva). Battuti i tedeschi per 2-0 con Lautaro e la mossa Esposito: il 17enne da record entra, si procura un rigore e dà la scossa: "Era il mio sogno sin da bambino".

Vince anche il Napoli - "E' Diego Mertens": di spalla si parla invece del successo in trasferta del Napoli sul campo del Salisburgo. Due gol del belga in Austria, poi Insigne segna il gol da 3 punti. Grande festa per Mertens che supera Maradona nella classifica marcatori all-time del Napoli e mette nel mirino il primo posto di Marek Hamsik (116 a 121). Insigne segna e abbraccia Ancelotti. ADL apre a Ibra: "Decide lui".

L'Europa League - Proseguono le notti europee, stasera in campo Lazio e Roma. "Infermeria Roma: 8 fuori. La Lazio punta su Milinkovic": così la Gazza sulle due romane impegnate stasera rispettivamente contro Borussia Mönchengladbach e Celtic.

La Juve - "Juve, Dybala top. Il 'tridente da bar' ora stuzzica Sarri". Il tecnico si gode la vittoria in rimonta dei bianconeri contro la Lokomotiv Mosca, una vittoria arrivata anche grazie all'utilizzo dell'artiglieria pesante. Paulo da esubero a stella. E ora Sarri è tentato dal tridente con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

L'idea - Di spalla si parla anche della possibilità di assegnare la Panchina d'Oro a mister Sinisa Mihajlovic. Parla Renzo Ulivieri, presidente degli allenatori: "Sarebbe una bella idea".