La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter, profumo di Timo Werner"

vedi letture

"Inter, profumo di Timo Werner": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al mercato con i nerazzurri protagonisti. Il tedesco del Lipsia in pole se dovesse partire Lautaro Martinez, che continua a piacere al Barcellona. Non c'è solo Werner nella lista: continuano a piacere anche Martial, Jovic e Osimhen.

Il finale - "Sprint per 7 assi": da Ramsey a Correa e Sensi: gli uomini in più per il gran finale della Serie A. Non solo Cristiano Ronaldo, Lukaku e Immobile, i club si affidano a dei potenziali uomini in più come Mkhitaryan, Malinovskyi, Calhanoglu e Fabian Ruiz.

Casa Juve - "Terim esalta Demiral: 'Ha qualità da numero uno'". Il difensore turco della Juventus, classe '98, sta recuperando dall'infortunio al crociato e potrebbe diventare un elemento importante in caso di ripartenza.

La storia - "Iniesta: trionfi e dolori, una vita da film. 'Dal dramma si esce migliori'". L'ex centrocampista del Barcellona ha segnato un'era. Documentario sul campione ex Barça ("L'eroe inaspettato") in arrivo su Rakuten Tv. E quanti titoli sul calcio.