La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter su la testa. E poi Vidal"

"Inter su la testa...e poi Vidal": questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. A San Siro, alle ore 18, i nerazzurri sfideranno il Genoa dell'ex Thiago Motta. Doppio assalto per Antonio Conte: prima al campionato, poi al mercato. In campo i baby Esposito e Agoumé. Romelu Lukaku deve rispondere a Cristiano Ronaldo. Poi sarà mercato. Il sogno per il centrocampo rimane Arturo Vidal del Barcellona con Marotta che spera che il cileno rompa con i blaugrana.

L'anticipo - Ieri vittoria della Roma per 4-1 a Firenze contro la Fiorentina. "Roma da favola. Montella addio?". L'allenatore della Fiorentina vicino all'esonero, potrebbe non mangiare il panettone. Pellegrini-Zaniolo coppia d'oro: la squadra di Fonseca domina e vince per 4-1. La viola valuta il tecnico: possibili sostituti Prandelli o Di Biagio.

Mercato Milan - Di spalla trova spazio il Milan e il mercato dei rossoneri. "Un Milan da Matic": Maldini all'assalto del centrocampista del Manchester United, ex Chelsea. E' il serbo il botto per il nuovo anno. Pioli ha chiesto un rinforzo di spessore a centrocampo e i rossoneri sono pronti a trattare con i Red Devils.

La Supercoppa - "Supercoppa da sceicchi": domani in Arabia Juventus e Lazio si contendono la Supercoppa Italiana. Giovinco e Briatore raccontano come sarà la finale.