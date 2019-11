La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve bella Joya"

"Juve bella Joya": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Titolo dedicato alla vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid nei gironi di Champions League, una vittoria che vale il primo posto nel girone e arrivata grazie a una magia di Paulo Dybala su calcio di punizione. L'argentino festeggia col saluto turco militare, andando ad abbracciare Demiral ma chiarisce: "Era solamente uno scherzo".

La Dea - "Atalanta credici": di spalla si parla della vittoria dell'Atalanta contro la Dinamo Zagabria. La formazione di Gasperini crea tantissimo e vince 'solo' 2-0 contro i croati. Muriel e Gomez fanno gioire il popolo atalantino. Ancora ultimi, i nerazzurri però sperano nella qualificazione agli ottavi: l'Atalanta deve vincere contro lo Shakhtar, in trasferta, e sperare che il City di Guardiola non perda contro la Dinamo, a Zagabria. Milano nel caos per i tifosi croati.

Mercato - "Ibra fa il prezzo": nel taglio alto del quotidiano milanese c'è spazio per il mercato e per il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. La trattativa entra nel vivo: lo svedese chiede 3 milioni di euro per i prossimi 6 mesi. La situazione dovrebbe definirsi nei primi giorni di dicembre: l'affare può chiudersi con un contratto più lungo.

La Champions - Stasera in campo Inter e Napoli: "Inter vola, Napoli ci sei?". Lukaku vuole sbloccarsi in Europa, a Praga solo per vincere. Mancano Sensi e Barella, pronti Gagliardini e Politano. Conte: "Questa squadra sa andare oltre i suoi limiti". Torna a parlare Carlo Ancelotti: "Niente guerra". A Liverpool tira aria di disgelo.

La rivelazione - A fondo pagina spazio dedicato all'indiscrezione arrivata ieri dalla Spagna: sarà Leo Messi a vincere il prossimo Pallone d'Oro? "Messi, c'è il 6° Pallone d'Oro". Cristiano Ronaldo sarebbe già stato avvisato della situazione e non l'avrebbe presa bene. Intanto Leo fa 700 col Barça.