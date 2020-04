La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve biturbo"

vedi letture

"Juve biturbo": così La Gazzetta dello Sport in apertura. In vista del possibile rientro del campionato, analisi sulle rose della Serie A: la Juventus sarebbe comunque favorita perché ha a disposizione una maxi-rosa. La Juve può contare su due squadre: ripartirebbe comunque da favorita. C'è abbondanza in difesa e al centro con due play. Dybala e Higuain si alternano senza sosta accanto a CR7. Se la sosta forzata finirà, Sarri disporrà di un organico che vale il doppio.

Non c'è intesa - "Tornare in campo? Scontro tra i club": non c'è ancora accordo sul possibile ritorno in campo. Oggi Assemblea di Lega di A: si discuterà anche degli stipendi. Sarà la situazione sanitaria a dettare i tempi ma i presidenti sono divisi. Uva: "Campionati e Coppe, pronti a ricominciare". Nodo diritti tv: in bilico l'ultima rata di Sky e DAZN.

La critica - Duro attacco di Romelu Lukaku ieri in una diretta Instagram con il suo sponsor. "Affondo Lukaku: Perché giocare se c'è chi muore". Per il belga prima la salute.

La speranza - Parla il presidente del CONI Giovanni Malagò: "Sogno un settembre a porte aperte".