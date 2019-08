La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve, cassa per Icardi"

© foto di WilMan

L'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata ai campioni d'Italia: "Juve, cassa per Icardi. Il bomber ignora l'ultimatum del Napoli e i bianconeri preparano il tesoretto per l'assalto finale. In vendita Mandzukic, Rugani, Matuidi, Can e Bentancur. Il piano per non scambiare Dybala", la titolazione completa. E subito sotto, in merito alle prime gare di campionato: "Sarri ai box salta pure il Napoli".

Europroblemi granata - La sconfitta contro i Wolves da parte dell'altro club piemontese occupa il taglio alto del quotidiano: "Toro credici ancora. Inglesi in palla, granata puniti. Subiscono tre reti ma il rigore finale di Belotti tiene vive le speranze. Giovedì nel ritorno servirà la partita perfetta. Mazzarri: 'Troppi errori, però non è chiusa'".

La richiesta dell'Inter - Il club nerazzurro è ancora a caccia della punta. E la Rosea titola così in merito: ""Maratona Sanchez: c'è il nodo ingaggio. E la 7 va a Maurito. Marotta chiede lo sconto allo United. Biraghi Dalbert, oggi altro vertice".

Fiorentina show - "FR7, Firenze in festa. Ribery è già un idolo. Show in stile Rocky. Franck osannato da 10 mila persone. 'Qui per vincere, ho ancora fame'". Questa la titolazione sull'arrivo del francese alla corte di Montella con relativa mega-presentazione al Franchi.

Milan: da bomber a bomber - Intervista a Maurizio Ganz, ex punta rossonera, adesso allenatore del club femminile: "Piatek-gol trascinerà il Milan. E le mie ragazze...".