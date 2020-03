La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve, Dibala l'italiano: Io resto qui!"

Da Paulo Dybala l'argentino a "Paolo Dibala l'italiano". La Gazzetta dello Sport celebra la scelta dell'attaccante della Juventus di rimanere in terra italiana: "Io resto qui!" è il titolo in apertura dell'edizione odierna. Che continua: "Higuain e gli altri top se ne vanno. La Joya, che in estate è rimasto a ogni costo, diventa il volto Juve per il dopo Ronaldo e lotta con noi: 'Uniti, siamo una sola squadra'".

Stop ai pagamenti? - In prima pagina spazio anche a una questione spinosa: "Stipendi sospesi? La linea dei club di A: richieste al governo e ingaggi congelati. La Lega calcio cerca soluzioni anti crisi. L'AIC: tema da affrontare, ma non ora. Niente allenamenti, anche la Lazio rinvia. Ripartenza, crescono i dubbi".

L'attaccante positivo - Spazio anche all'intervista a Manolo Gabbiadini, prospetto offensivo della Sampdoria, uno dei primi calciatori risultati positivi al Coronavirus: "Che rischi. Se non c'era il tampone...", il titolo scelto.

Inter & Milan - Nel taglio basso spazio alle milanesi: "Lukaku batte forte il cuore il cuore dell'Inter tra gol, donazioni e la fiducia di Conte" la titolazione sui nerazzurri, "Il futuro del Milan balla sulle punte. Ibra, Rebic e Leao, tutti in bilico", è quella sui rossoneri.