La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve: Higua out, Suarez in"

"Juve: Higua out, Suarez in" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il ballo delle punte della Signora in primo piano. Higuain risolve il contratto e lascia la Juventus, per firmare con l'Inter Miami in MLS. Al suo posto il Pistolero Suarez dal Barcellona? Il centravanti uruguaiano deve prima ottenere il passaporto da comunitario: ipotesi esame di italiano a Perugia? Luis giovedì all'Università per il passaporto.

Il caso - "De Laurentiis caso Covid". Il numero uno del Napoli è positivo: la febbre a Capri, il trasporto in ambulanza fino a Roma. E' stato in Lega dopo il tampone, senza mascherina, e con sintomi: "Pensavo fossero le ostriche". Presidenti irritati e alcuni in quarantena. Malagò: "Qualcosa non ha funzionato".

Mercato Inter - Di spalla spazio al futuro dei nerazzurri. "Inter, riparte la giostra. Godin va a Cagliari, si torna su Kumbulla. Ma prima serve Vidal". Nuovo assalto all'albanese del Verona, atteso Darmian. Il cileno tratta a oltranza con il Barça per la risoluzione. Brozovic piace al Monaco.

Casa Milan - "Milan: Gigio è più lontano: Raiola chiede 10 milioni". Si complicano le trattative per il rinnovo del portiere classe '99, in scadenza nel 2021.